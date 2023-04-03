Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 458,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.618 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.668 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.338 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 9.198 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.160 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0830 seviyelerinden alıcı buluyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını belirten analistler, bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.