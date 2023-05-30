Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 461,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 16.001 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.627 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.278 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.227 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 26.669 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesinde düşüş eğilimi altıncı güne taşınırken, parite, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,0690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ve konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Enflasyon ve resesyon ikileminin Avrupa bölgesinde varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ettiğini belirten analistler, haftanın devamında bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin "şahin" söylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.