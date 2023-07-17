Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 458,46 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 16.063 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.433 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.326 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.469 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 28.690 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı bildirildi.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ve ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde öne çıkan "şahin" tonlar, avro/dolar paritesinin yaklaşık yüzde 2,4 artışla Kasım 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yapmasına neden oldu. Parite, haftaya 1,1240 ile yatay başladı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilere göre, İngiltere'de haziran Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2, Avro Bölgesi'nde de aynı dönemde yüzde 5,5 artış beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.