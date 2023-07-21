Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 464,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 16.137 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 7.649 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.393 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.510 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 28.865 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,1130 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artarak 1,1140'ta dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması beklendiğini kaydetti.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik gelişmeler de Avrupa'da gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar haziranda aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 1 azaldı. İngiltere GfK tüketici güven endeksi ise eksi 30 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.