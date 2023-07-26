Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 466,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 16.170 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.346 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.528 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 28.059 puanda bulunuyor.

Dün günü yatay bir seyirle 1,1057 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artarak 1,1070'te dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" tonunu korumaya devam edebileceği anlamı taşısa da bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair alınan olumsuz sinyaller Banka'nın elini zayıflatıyor.

Para piyasalarında ECB'nin yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların önemini vurguladı.

Avro Bölgesi'nde özellikle çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Banka'nın politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan, dün IMF'nın açıkladığı raporda, geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiği, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,5 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Analistler, bugün ABD'de Fed faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.