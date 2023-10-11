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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 11:28

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 11:28

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 452,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 15.410 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.638 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.122 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.362 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 28.340 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla 1,0605 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0610 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrini sürdürürken, Orta Doğu'daki çatışmaların genişleme ihtimali risk iştahını törpülüyor.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3, yıllık da yüzde 4,3 artış gösterdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

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