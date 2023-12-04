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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 11:50

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 11:50

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 466 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.410 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.500 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.900 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.155 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.333 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0870'de seyrediyor.

Avrupa'da, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler de güçlü kalmayı sürdürüyor.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yaklaşık 17 aydır 50 seviyesinin altında seyrediyor.

Analistler, ekonomideki söz konusu durgunluğa karşın bölgede enflasyonun hala amaçlanan seviyenin oldukça üzerinde olduğunu kaydederek, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daralttığını ifade etti.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Analistler, Fed'in sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirerek, bugün ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini söyledi.

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