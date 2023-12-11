CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2023 11:47

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2023 11:47

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 472 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.769 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.546 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 30.349 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.190 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.535 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0760'da seyrediyor.

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı bulunurken, Avrupa'da da gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler ECB ve BoE'nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatarak, ABD istihdam raporundan alınan güçlü sinyallerin Avrupa'daki faiz indirim beklentilerinde de değişikliğe neden olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, söz konusu veriler öncesinde, ECB'nin martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75 iken, ABD istihdam raporu sonrasında yüzde 60'a geriledi.

BoE'nin ise faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimali ise para piyasalarında yüzde 85 ile fiyatlanıyor.

Bölge merkez bankalarının faiz kararlarının ardından banka başkanlarının yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 08 Aralık 2023 16:58
ABD’de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı 08 Aralık 2023 16:41
Avrupa Yatırım Bankası’nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak Avrupa Yatırım Bankası'nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak 08 Aralık 2023 16:20
ECB’den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor ECB'den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor 08 Aralık 2023 15:15
FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi 08 Aralık 2023 14:24
Suudi Arabistan altın üretimini artıracak Suudi Arabistan altın üretimini artıracak 08 Aralık 2023 12:12
AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın 08 Aralık 2023 12:10
Suudi Arabistan Alibaba ile yaptığı teknoloji girişimine daha fazla sermaye aktaracak Suudi Arabistan Alibaba ile yaptığı teknoloji girişimine daha fazla sermaye aktaracak 08 Aralık 2023 12:04
SEB Research ECB’nin faiz indirimi için tarih verdi SEB Research ECB'nin faiz indirimi için tarih verdi 08 Aralık 2023 12:09
Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti 08 Aralık 2023 09:54
Japonya ekonomisi tahminlerden daha hızlı daraldı Japonya ekonomisi tahminlerden daha hızlı daraldı 08 Aralık 2023 09:10
JPMorgan stratejistinden dikkat çeken hisse senedi açıklaması JPMorgan stratejistinden dikkat çeken hisse senedi açıklaması 08 Aralık 2023 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,21
%0,321
EURO
1.002,07
%0,2071
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,36
%-0,2641
ALTIN
996,18
%-0,3825
EURO
1.003,63
%0,363
DOLAR
985,98
%-1,4018
BORSA
951,57
%-4,8429
ALTIN
1.022,91
%2,2913
EURO
1.012,91
%1,291
DOLAR
1.018,33
%1,8326
BORSA
1.016,24
%1,624
ALTIN
1.580,68
%58,0678
EURO
1.551,99
%55,1991
DOLAR
1.581,08
%58,1076
BORSA
1.716,91
%71,6907
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler