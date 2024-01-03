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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2024 12:06

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2024 12:06

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 479 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.778 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.744 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.497 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.193 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.525 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0950'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Hali hazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, Fed'in toplantı tutanaklarından bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini dile getirdi.

Öte yandan dün Avrupa genelinde açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam etti.

İngiltere'de imalat sanayi PMI 46,2 ile beklentilerin altında kaldı. Böylece, İngiltere'de imalat sanayi PMI, 17 aydır daralma göstermiş oldu.

Almanya'da 43,3 ve Avro Bölgesi'nde 44,4 olarak açıklanan imalat sanayi PMI, beklentileri aşsa da 50 sınırının altında olmaya devam etti.

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