CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 11:51

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 11:51

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 476 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.704 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.669 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.450 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.019 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.422 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0930'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Avrupa'da da gelecek dönem para politikalarına ve ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Bölgede açıklanan öncü enflasyon verileri ECB'nin faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişeleri artırırken, açıklanan veriler bir yandan da resesyon korkusunun canlı kalmasına neden oluyor.

Almanya'da dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi, Kasım 2023'te aylık yüzde 0,7 azalışla tahminlerin altında kalırken, düşüş eğilimini de üst üste altıncı aya taşıdı. Söz konusu veri için piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde bir önceki ay yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise kasımda yüzde 6,4 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Rus Ural petrolünün ortalama fiyatı 2023’te tavan fiyatın üzerindeydi Rus Ural petrolünün ortalama fiyatı 2023'te tavan fiyatın üzerindeydi 09 Ocak 2024 14:16
ECB Euro bölgesi hizmet sektörünün daha da yavaşlayabileceğini söyledi ECB Euro bölgesi hizmet sektörünün daha da yavaşlayabileceğini söyledi 09 Ocak 2024 14:13
Euro Bölgesi’nde işsizlik geriledi Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi 09 Ocak 2024 14:06
Kripto para piyasaları Bitcoin ETF kararına odaklandı Kripto para piyasaları Bitcoin ETF kararına odaklandı 09 Ocak 2024 12:21
Bakan Şimşek ABD’ye gitmeyecek Bakan Şimşek ABD'ye gitmeyecek 09 Ocak 2024 11:52
Avustralya’da tüketici güveni arttı Avustralya'da tüketici güveni arttı 09 Ocak 2024 09:05
Yellen’den borç tavanı anlaşması açıklaması Yellen'den borç tavanı anlaşması açıklaması 09 Ocak 2024 09:02
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Ocak 2024 13:59
Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı 09 Ocak 2024 08:57
Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşladı Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı 09 Ocak 2024 08:54
ABD’de LMI yeniden genişleme alanına girdi ABD'de LMI yeniden genişleme alanına girdi 09 Ocak 2024 08:49
AB Almanya’nın batarya tesisine destek verecek AB Almanya'nın batarya tesisine destek verecek 08 Ocak 2024 16:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,89
%0,2886
ALTIN
1.000,67
%0,0668
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
998,14
%-0,186
BORSA
1.008,84
%0,8841
ALTIN
1.035,59
%3,5591
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.012,80
%1,2799
BORSA
1.068,67
%6,8671
ALTIN
1.045,71
%4,5708
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
975,75
%-2,4248
BORSA
1.805,49
%80,5487
ALTIN
1.602,25
%60,2245
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
1.493,31
%49,3312
BORSA
BİST En Aktif Hisseler