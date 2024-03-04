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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 11:30

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 11:30

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 498,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 17.735 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.673 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 32.889 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.070 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.929 puanda bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirime başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla cuma günü avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 artışla günü 1,0840 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda da yükseliş eğiliminde hareket eden parite, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin olduğu haftaya temkinli bir seyirle başladığını belirterek, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ECB'nin bu haftaki toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 86 ile fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini dile getirdi.

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