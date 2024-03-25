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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 11:38

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 11:38

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 509,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 18,225 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.931 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.924 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.421 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.155 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladı

Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatlarını etkiledi.

Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bölge merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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