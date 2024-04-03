Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 18.309 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.909 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 34.372 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yataya yakın primle 8.131 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 değer kazancıyla 10.992 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın konuşması öncesi satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa tarafında bugün açıklanacak Avro Bölgesi öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Açıklanacak verilerin, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) atacağı adımlara ilişkin para piyasalarında oluşan fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

ECB üyeleri de bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunmaya devam ederken, dün ECB üyesi Robert Holzmann, bankanın haziranda faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini, ancak gevşeme gücünün Fed'in çok önüne geçmemesi gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.