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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 10:48

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 10:48

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 18.721 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.414 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 34.835 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 11.183 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.207 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0790 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık 0,5, yıllık yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Ülkede bugün açıklanacak ZEW beklenti anketi sonuçlarının da risk iştahı üzerinde etkili olabileceği tahmin eden analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine ise kesin gözüyle bakılmaya devam edildiğini ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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