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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 11:52

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 11:52

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 522 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 18.662 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.425 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 35.364 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 yükselişle 11.307 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 8.159 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0860 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde yılın ikinci yarısına yaklaşırken enflasyon endişelerinin önemli ölçüde azaldığı görülürken, merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar devam ediyor.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artmasının beklendiğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu yıl toplamda üç kez faiz indirebileceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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