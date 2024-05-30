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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 11:03

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 11:03

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalışla 513 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 18.413 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 8.168 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 artışla 34.182 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,50 yükselişle 11.200 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.940 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0800 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in dün yayımladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarak, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiğini bildirerek, fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığını ve fiyat artışının yakın vadede ılımlı hızda devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa borsalarında dün negatif seyrederken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,67 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre ülkede öncü enflasyon mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,4 oldu.

Ayrıca, Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya'dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını belirtti.

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