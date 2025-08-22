Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 558,44 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.255 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 9.287 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 43.037 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.303 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.932 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar karışık seyrederken, yatırımcıların odağında Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yer alıyor.

Yatırımcılar, Powell'ın bugün yapacağı sözlü yönlendirmelerde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesini beklerken, açıklamalardan alınacak sinyallerin Fed'in projeksiyonlarına dair daha fazla ipucu sunacağı öngörülüyor.

Öte yandan, sempozyumda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere önemli bankalarının başkan ve yetkilileri de açıklamalarda bulunacak.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki gelişmeler izleniyor.

Bununla birlikte, ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen ay uzlaştıkları, AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı. Anlaşma kapsamında, ABD, AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacak. AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü alacak. Avrupa şirketleri ABD'de 600 milyar dolarlık ek yatırım yapacak.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla çeyreklik bazda yüzde 0,3 azalışla beklentilerin gerisinde kalırken, yıllık bazda da yüzde 0,2 artışla öngörüleri karşılayamadı.