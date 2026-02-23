CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunmasının oluşturduğu ticaret belirsizliği ile ABD-İran hattında artabilecek jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2026 13:22

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 629,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.666 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 25.133 puanda Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 azalışla 8.380 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 46.661, puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.278 puanda bulunuyor.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından Trump'tan gelen yeni bir tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltarak ABD varlıklarına yönelik risk algısının yükselmesine neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesinin tariflere ilişkin kararı ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere önce yüzde 10 ardından da yüzde 15 oranında küresel tarife uygulayacağını duyurması sonrası açıklama yaptı.

AB'nin, ABD'den, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası hakkındaki son Yüksek Mahkeme kararı sonrasında atmayı planladığı adımlar konusunda tam bir açıklık talep ettiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumun, her iki tarafın da üzerinde anlaştığı ve AB-ABD Ortak Bildirisi'nde belirtilen "adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan" transatlantik ticaret ve yatırımı sağlamaya elverişli olmadığı bildirildi.

Açıklamada, AB şirketleri ve ihracatçılarının adil muamele, öngörülebilirlik ve hukuki güvenceye sahip olmasının önemine dikkat çekilerek, "Anlaşma anlaşmadır. ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan AB, kendi taahhütlerine sadık kaldığı gibi ABD'nin de ortak bildiride belirtilen taahhütlerini yerine getirmesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Analistler, tarifelerde belirsizliklerin artmasının piyasa için iyi bir haber olmadığını vurgulayarak, söz konusu gelişmelere ek jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygıların da fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkati çekti.

Öte yandan ABD ile İran arasındaki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini aktararak, görüşmelerden somut sonuç çıkmaması halinde piyasalarda yüksek seyreden risk algısının artabileceğini kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Almanya’da imalat PMI 3,5 yıl sonra büyüme bölgesine geçti Almanya’da imalat PMI 3,5 yıl sonra büyüme bölgesine geçti 20 Şubat 2026 13:46
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 20 Şubat 2026 13:29
AfDB’den Nijerya’ya 200 milyon dolarlık kredi desteği AfDB'den Nijerya'ya 200 milyon dolarlık kredi desteği 20 Şubat 2026 13:18
Çin, Almanya’nın ticaret ortakları arasında ilk sırada! Çin, Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sırada! 20 Şubat 2026 13:22
Avro Bölgesi’nde özel sektör faaliyeti arttı Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti arttı 20 Şubat 2026 13:21
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Şubat 2026 13:19
Rusya’nın enerji dışı ihracatı 157 milyar dolara ulaştı Rusya’nın enerji dışı ihracatı 157 milyar dolara ulaştı 20 Şubat 2026 11:47
Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor 20 Şubat 2026 11:42
Trump duyurdu: 50 milyon varil Venezuela petrolü Houston’a sevk ediliyor Trump duyurdu: 50 milyon varil Venezuela petrolü Houston'a sevk ediliyor 20 Şubat 2026 11:39
Avrupa’dan Dijital Euro hamlesi: Visa ve Mastercard’a alternatif! Avrupa'dan Dijital Euro hamlesi: Visa ve Mastercard’a alternatif! 20 Şubat 2026 11:28
İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde! İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde! 20 Şubat 2026 11:23
Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti 20 Şubat 2026 09:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.085,4000 Değişim 145,71 Son veri saati:
Düşük 14044,38 Yüksek 14190,09
Açılış
43,8377 Değişim 0,0226 Son veri saati:
Düşük 43,8196 Yüksek 43,8422
Açılış
51,7558 Değişim 0,2283 Son veri saati:
Düşük 51,6916 Yüksek 51,9199
Açılış
7.256,3110 Değişim 108,539 Son veri saati:
Düşük 7187,69 Yüksek 7296,229
Açılış
122,3320 Değişim 4,6421 Son veri saati:
Düşük 119,2244 Yüksek 123,8665
Açılış
BİST En Aktif Hisseler