CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde negatif bir seyir öne çıkarken bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 10:46

Son Güncelleme Tarihi 02 Eylül 2025 10:50

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 548,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 23.837 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 9.153 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 42.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 14.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.704 puan seviyesinde seyrediyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu yatırımcıların odağında bulunuyor. Bölgede enflasyonla mücadele devam ederken enflasyonda katedilen ilerleme ve fonlama maliyetlerini azaltmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu sene üç temel politika faizinde 100'er baz puan indirime gitmişti.

Fonlama maliyetlerindeki sıkılığın azalmasının etkisiyle dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 50,7 puan oldu.

Bu gelişmelere ek olarak, İngiltere ve Norveç arasında Norveç donanmasına İngiliz yapımı savaş gemileri kazandırmak üzere 10 milyar sterlinlik anlaşma imzalandı.

Jeopolitik tarafta ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile üçlü veya ayrı bir ikili görüşme konusunda anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verileri takip edilecek.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 01 Eylül 2025 09:31
Japonya’da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi Japonya'da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi 01 Eylül 2025 09:01
Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu 01 Eylül 2025 08:59
Japonya’nın imalat aktivitesi daraldı Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı 01 Eylül 2025 08:56
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 29 Ağustos 2025 16:46
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler