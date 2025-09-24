CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri ve devam eden jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 10:51

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 554,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.593 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 9.218 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 42.206 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 15.104 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.864 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın ülkede enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada para politikasında çok agresif bir gevşeme yapmaları halinde enflasyon sorununu çözemeyebileceklerini ve yüzde 2 enflasyona tam olarak ulaşmak için geri adım atmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.

Powell, kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre sürdürmelerinde ise iş gücü piyasasının gereksiz yere zayıflayabileceğinin altını çizdi.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi.

Avrupa tarafında da devam eden jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Rusya'nın Estonya ve Polonya hava sahasını ihlalleri sonrası bölgedeki gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini belirterek, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtları kullanımını tamamen bitireceğini bildirdi.

Von der Leyen, 19. yaptırım paketi ile AB'nin Rusya'ya baskıyı artıracağını, Avrupa pazarlarına Rus LNG ithalatının yasaklanacağını ve üçüncü ülkelerdeki rafinerileri ile petrol tüccarlarının hedef alınacağını belirtti.

Bugün veri gündeminde, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 65,61 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,61 dolardan işlem görüyor 23 Eylül 2025 09:39
Piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 23 Eylül 2025 09:12
Goldman Sachs’tan Çin öngörüsü Goldman Sachs'tan Çin öngörüsü 23 Eylül 2025 09:11
JPMorgan CEO’su Dimon’dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı JPMorgan CEO'su Dimon'dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı 23 Eylül 2025 09:08
Almanya’nın vergi gelirlerinde yüzde 2’lik artış Almanya'nın vergi gelirlerinde yüzde 2'lik artış 23 Eylül 2025 09:01
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak 23 Eylül 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi 22 Eylül 2025 16:56
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler