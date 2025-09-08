CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, Fransa'da bugün yapılacak güven oylamasına dair belirsizliklere karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim patikasına yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2025 10:55

Saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 550,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.759 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.216 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 41.793 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 14.887 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.697 puan seviyesinde seyrediyor.

Bölge piyasalarında Fed'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi risk iştahını artırırken, Fransa Ulusal Meclisi'nde bugün yapılacak güven oylaması bölge piyasalarının odağında yer alıyor.

Fransa'da Başbakan François Bayrou, kamu harcamalarında yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf öngören ve bazı resmi tatillerin kaldırılmasını da içeren 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan ülkede, kamuoyunda tepki toplayan bütçe önerisi, Bayrou'nun selefi Michel Barnier'in bütçe krizi nedeniyle görevini kaybetmesiyle benzerlikler taşıyor.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupalı liderlerin savaşa çözüm yollarını görüşmek üzere ABD'ye geleceğini, kendisinin de yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Öte yandan Trump, Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini, bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüştüklerini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü 05 Eylül 2025 14:46
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 05 Eylül 2025 13:18
Rusya’da nakit döviz çekim kısıtlamaları uzatıldı Rusya'da nakit döviz çekim kısıtlamaları uzatıldı 05 Eylül 2025 13:09
Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor 05 Eylül 2025 11:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Eylül 2025 10:04
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 05 Eylül 2025 09:53
Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor 05 Eylül 2025 09:46
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı 05 Eylül 2025 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 05 Eylül 2025 09:32
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Eylül 2025 17:00
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 04 Eylül 2025 16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 04 Eylül 2025 15:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler