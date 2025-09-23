Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsalarında, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurması sonrasında New York borsasındaki yükseliş eğiliminin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 554 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.604 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.327 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 42.444 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 15.138 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.867 puan seviyesinde seyrediyor.

Dün ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurması sonrasında New York borsasındaki yükseliş eğilimi Avrupa borsalarına da taşınırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

