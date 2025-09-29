CANLI BORSA
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 10:31

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 554,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 23.739 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.309 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 42.668 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.359 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.886 puan seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken bölgede devam eden jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor. Bu hafta Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını belirtti.

