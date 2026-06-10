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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına rağmen pozitif bir seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 10:47

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükseldi.

İki ülke arasında hassas dengede yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler, son dönemde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından zayıfladı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklaması piyasalarda yeni bir satış baskısı oluşturdu. Bu açıklamanın kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

Avrupa borsalarında ise tırmanan jeopolitik gerilimlere karşın pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan savaşın gölgesinde gözler ABD'de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Piyasa beklentileri, mayıs ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4,2 artacağı yönünde şekilleniyor.

Analistler, geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023'ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken, söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarına etkisinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Buna ek olarak enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik önemli sinyaller verecek.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarınki toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 618 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 10.241 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 24.466 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 50.540 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.218 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 18.241 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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