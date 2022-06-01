Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 artarak 444,66 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 yükselerek 14.465 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artışla 7.623 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 6.501 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 24.585 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 primle 8.900 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0727'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, yayımlanan bir makalesinde, Ukrayna'ya gelişmiş roket ve mühimmat yardımı yapacağını açıklarken, Avrupa Birliği de (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişleterek Rusya'dan petrol ithalatının bir kısmına daha yasak getirdi. Rusya da ruble ile ödeme yapmayı reddetmesini gerekçe göstererek Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu.

Analistler, Avrupa tarafında jeopolitik riskler ve enflasyonist kaygıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu kapsamda para politikalarının seyrine yönelik açıklamaların öneminin arttığını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın temmuzda 50 baz puanlık faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin görüşlerin arttığını aktaran analistler, tüm bu gelişmelere karşın pay piyasalarının güne yükselişle başladığını ifade etti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.