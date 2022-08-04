Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 438 puan, Almanya'da fabrika siparişlerinin yüzde 0,4 ile beklentilerin altında azalış kaydetmesi sonrasında DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselerek 13.666 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.444 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 22.700 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.197 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.500 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 1,0190 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklenilenden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, BoE'nin faiz kararı ve sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı değerlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay politika faizini 50 baz puan artırmasının beklendiğini kaydetti. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi durumunda banka, 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına başvurmuş olacak.

BoE'nin faiz kararı öncesi sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2170 seviyelerinde seyrediyor.