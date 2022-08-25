Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,62 artarak 434,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,02 değer kazanarak 13.355 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 7.527 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 8.256 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 6.438 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 primle 22.584 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 1,0015'ten işlem görüyor.

Analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı öncesi pay piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi.

YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI AVRUPA'DA ENFLASYONU TETİKLİYOR

Yükselen enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da enflasyon endişeleri canlı kalırken, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakıldığını vurgulayan analistler, İngiltere'nin de halihazırda yüzde 1,75 düzeyinde bulunan politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,50'ye yükseltmesinin beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olduğunu, ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD'de büyüme verisinin izleneceğini kaydederek, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da ikinci çeyrekte yıllık büyüme yüzde 1,8 ile beklentileri aştı.