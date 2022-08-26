Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 0,9975 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 0,9955'ten işlem görüyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artarak 435,2 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 değer kazanarak 13.350 puan oldu.

"PAY PİYASALARINDA OYNAKLIK ARTTI"

Analistler, ABD'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde pay piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi.

"75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜZDE 63'E YÜKSELDİ"

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğini aktaran analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını belirtti.

Öte yandan, dün açıklanan Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 88,5 puanla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, iş ortamında bozulmanın sürdüğünü teyit etti. Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü.