Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,72 artarak 425,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 12.993 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 primle 7.483 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 artışla 8.056 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 6.271 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 yükselişle 22.056 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, tekrar 1 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından 11:00 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0020'de dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik güçlenen beklentiler sonrası Avrupa borsalarının banka hisseleri öncülüğünde yükseldiğini söyledi.

75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Enerji krizi ve resesyon endişelerinin hala piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, bu konulara ilişkin haber akışının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimalinin yükseldiğine dikkati çekti.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin bulunduğunu belirten analistler, enerji fiyatları ve tedarik zincirini etkileyebilecek faktörlere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.