Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 primle 7.162 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 6.060 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 21.400 puanda bulunuyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,49 artarak 409,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,90 yükselerek 12.744 puan oldu.

"75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMINA YÖNELİK BEKLENTİLER SINIRLI DA OLSA GERİLEDİ"

Analistler, Avrupa'da dün açıklanan makroekonomik verilerin bölgede ekonomik yavaşlamanın derinleştiğine işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin sınırlı da olsa gerilediğini söyledi.

Enerji krizine ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini aktaran analistler, Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacağını bildirdiğini hatırlattı.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, enerji fiyatları ve tedarik zincirini etkileyebilecek faktörlere ilişkin haber akışının da takip edileceğini bildirdi.