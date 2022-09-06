Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 414,6 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 12.827 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.301 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,71 artışla 7.918 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 6.112 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 primle 21.570 puanda bulunuyor.

Dün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü 0,9933'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 0,9973'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde güçlenen resesyon endişelerine karşın, Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşürülmesi için açıklanan destek paketlerinin ardından Çin'in de ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurması sonrasında risk iştahının arttığı söyledi.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ DEPOLARININ YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE DOLU ANCAK EN FAZLA 3 AY KARŞILAYABİLİR

Dün, Rusya'nın yaptırımlar kaldırılana kadar Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurduğunu açıkladığını anımsatan analistler, Avrupa'da doğal gaz depolarının yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu ancak bunun bölge tüketimini en fazla 3 ay karşılamaya yetebileceğini ifade etti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantıda enflasyonla mücadele için 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentisinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri temmuzda yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı.