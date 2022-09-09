Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,43 artarak 415,8 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 12.954 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 7.306 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 artışla 7.971 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 6.150 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 primle 21.806 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 0,9999'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 1.0080'den işlem görüyor.

ECB dün 75 baz puanlık artışla refinansman faizini yüzde 1,25'e, mevduat faizini yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 1,50'ye yükseltirken, 2022 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkardı, gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a çekti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, faiz artışlarının sonlandırılmasının 2 toplantıdan fazla ama 5 toplantıdan az zaman alacağını belirterek, "Bir sonraki faiz artışının 75 baz puan olması gerekmiyor, bu kural değil." diye konuştu.

Bugün, Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, dün 96 yaşında vefat etmesinin ardından, 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.