Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0040'dan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.310 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 artışla 6.106 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 8.051 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,85 primle 22.330 puanda bulunuyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,76 artarak 411 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 değer kazanarak 12.890 puan oldu.

PAY PİYASALARINDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, karar öncesi pay piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini söyledi.

Avrupa'da kış aylarına girilirken artan doğal gaz kullanımı ile ekonomilerdeki daralmanın hızlanabileceğini aktaran analistler, perşembe günü faiz kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da en az 50 baz puanlık artırıma gitmesinin beklendiğini dile getirdi.

ENERJİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELERİN GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, enerji konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yıllık yüzde 45,8 artarak tüm zamanların en hızlı yükselişini kaydetti.