Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 artışla 385,5 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 12.057 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 6.896 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 artışla 5.717 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla 7.342 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,92 primle 20.541 puanda bulunuyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin şahin tonda sözle yönlendirmeleri ile yüzde 0,8 artışla 0,9820'den günü tamamlayan avro/dolar paritesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün Brüksel'de yapacağı toplantı öncesi yatay seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYON VE RESESYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 10'a çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştığını anımsatan analistler, bu durum karşısında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon oluşturulacağını duyurduğunu dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4,4 büyüyerek beklentileri aştı.