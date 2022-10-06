Avrupa Borsaları açılışı ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 401,2 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 12.602 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.066 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.011 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla 7.595 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 primle 21.483 puanda bulunuyor.

AVRO/DOLAR PARİTESİ, ŞU SIRALARDA 0,9900 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün yüzde 1 azalışla günü 0,9890'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 0,9900 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

DOĞAL GAZA GEÇİCİ OLARAK TAVAN FİYAT UYGULANMASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Dün yapılan açıklamalara göre Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkede enerji ve diğer maliyet artışları nedeniyle fiyatların gelecek aylarda neredeyse her alanda yükselmeye devam edeceğini bildirirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Avrupa'da, yüksek enerji fiyatlarının ve bu kapsamda süregelen enflasyonist baskıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.