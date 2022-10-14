Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,69 artışla 395,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,62 değer kazanarak 12.556 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39 yükselişle 6.946 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,68 artışla 5.978 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,74 değer kazancıyla 7.477 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,57 primle 21.112 puanda bulunuyor.

AVRO/DOLAR PARİTESİ, ŞU SIRALARDA 0,9750'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün yüzde 0,7 yükselişle 0,9780 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 0,9750'den işlem görüyor.

Analistler, piyasalarda odağın enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sona eren tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü anımsatan analistler, gözlerin Banka'dan gelebilecek olası açıklamada olacağını kaydetti.

Analistler, İngiliz hükümetinin 31 Ekim tarihinden önce vergi indirim paketinde revizyona gidebileceği yönündeki haberlerin piyasaları desteklediğini belirterek, BoE'nin tahvil alım programında ise dün gerçekleşen operasyonlarda 4.7 milyar sterlin ile rekor düzeyde alım gerçekleştiğini bildirdi.

Öte yandan bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkıyor.