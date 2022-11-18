Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 artışla 430,4 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 14.340 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 7.372 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.618 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kazancıyla 8.079 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 primle 24.483 puanda seyrediyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu açıklamaların ardında günü yüzde 0,3 azalışla 1,0370'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altından işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında yatırımcıların temkinli davrandığını kaydetti.

Avrupa'da enflasyonun para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ettiğini belirten analistler, dün Avro Bölgesi'nde açıklanan nihai verilere göre, enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Analistler, enflasyondaki artışın sınırlı da olsa aşağı yönlü revize edilmesinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artış hızına yönelik belirsizliği artırdığını ifade ederek, bugün gözlerin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar ekimde yıllık yüzde 6,1 azalışla beklentilerin altında kaldı.