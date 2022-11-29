Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 artışla 439,5 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 14.415 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 7.506 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.694 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 primle 8.349 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 24.536 puanda seyrediyor.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ile günü yüzde 0,6 azalışla 1,0340'tan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0380 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde dün konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.

Lagarde, ECB'deki ekonomistlerin enflasyon riskini yukarı yönlü nitelendirdiklerine dikkati çekerek, "Enflasyonda zirveye ulaştığımıza ve kısa sürede düşeceğine inanmamızı sağlayacak unsurlar görmüyoruz." dedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.