İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 7.508 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artışla 6.592 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 8.320 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 primle 24.149 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atılmasıyla küresel pay piyasalarında güçlenen tepki alımları neticesinde Noel tatili öncesi toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Almanya'nın enerji krizinden etkilenen firmalarına toplam 49 milyar avro, yenilenebilir enerji yatırımlarına da toplam 28 milyar avro kamu desteği sağlanmasına ilişkin karar Avrupa gündeminin odağında bulunuyor.

Almanya tarihindeki en büyük kurtarma paketi olarak kayda geçen bu gelişmenin de pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak nihai büyüme verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 3. çeyrekte yıllık yüzde 1,9 artmasına karşın beklentilerin altında kaldı.