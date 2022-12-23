Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 427,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 13.954 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.508 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 6.520 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.280 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 primle 23.851 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla 1,0600 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0620 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasaları bugün başlayan Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacak.