Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,49 artışla 427 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 13.991 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 yükselişle 6.529 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 artışla 8.299 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,76 primle 23.887 puanda seyrediyor. İngiltere piyasalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor.

Avro/dolar paritesi bugün 1,0795 ile 25 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,0680 seviyesinde dengelendi.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu hafta Almanya'da açıklanacak enflasyon ve ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.