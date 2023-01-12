Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 artışla 448,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 14.985 puandan işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 7.760 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.954 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 8.783 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 primle 25.640 puanda bulunuyor.
Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0770 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandıklarını bildirdi.
Bugünkü enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından önem taşıdığını aktaran analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.