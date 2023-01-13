Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 7.828 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.992 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 8.847 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 primle 25.761 puanda bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından 1,0867 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 1,0850'den tamamladı. Parite, şu dakikalarda 1,0840 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretiminin önce çıktığını belirten analistler, ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 5,1 azalarak beklentilerin altında kaldı.