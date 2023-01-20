Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 artışla 451,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 14.990 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.775 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 artışla 6.991 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 değer kazancıyla 8.866 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 primle 25.776 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışını yüzde 0,2 üzerinde 1,0850'den işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyon hedefine ulaşana kadar faizleri artırmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de enflasyonun bahar aylarından itibaren hızla düşme yolunda olduğunu belirterek, İngiltere ekonomisinin resesyona girebileceğini, ancak bunun sığ olacağını dile getirdi.

Bugün de Lagarde'ın Davos'ta "Küresel Ekonomik Görünüm: Bu Bir Çağın Sonu mu?" başlıklı panelde yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2022'de yıllık yüzde 5,8 azalarak beklentilerin altında kalırken, aynı dönemde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 21,6 artışla tahminleri aştı.