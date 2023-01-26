Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artışla 454,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 15.144 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.765 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.088 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 26.118 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 primle 9.003 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,0931 ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,0920 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, şirket finansal sonuçları ve verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisinin yanı sıra söz konusu raporda açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, ekonominin gidişatına ilişkin sinyallerle piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.