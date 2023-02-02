Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 artışla 455,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 değer kazanarak 15.271 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 7.784 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artışla 7.115 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,78 değer kazancıyla 9.169 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 primle 26.901 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1033 ile 4 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,10 seviyesinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, bölgede enflasyonun tahminlerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası aralıkta 10 milyar avro ile beklentileri aştı.