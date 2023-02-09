Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,67 artışla 462,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazanarak 15.551 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 7.917 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 artışla 7.185 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 primle 9.272 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 değer kazancıyla 27.346 puanda bulunuyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi günü 1,0710'dan tamamladı. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0740 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin söylemleri ve makroekonomik verilerle para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, gelecek hafta yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimiyle birlikte beklentilerin belirginleşebileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Klaas Knot'un mayıs ayına kadar çekirdek enflasyonda beklenilen düzelme olmaması halinde 50 baz puanlık faiz artışının mayıs ayına da taşınabileceğini söylediğini anımsatan analistler, gözlerin ECB yetkililerinin açıklamalarına çevrildiğini kaydetti.

Analistler, salı günü hükümetlerin ECB'ye park ettiği fonlara ödenen faizin ECB tarafından 20 baz puan indirildiğini hatırlatarak, dün de bankaların olası kötü senaryolar için 24 bankayı likidite konusunda uyardığını dile getirdi.

Bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 8,7 artarak beklentilerin altında kaldı.