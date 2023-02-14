Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,26 artışla 463,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.405 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 7.982 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artışla 7.216 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 primle 9.241 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 27.514 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0740 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini ve veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Veri öncesi piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 88 ihtimal verildiğini anımsatan analistler, ekonomide istenen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatlamalara giren 50 baz puanlık faiz artırımının ise yüzde 12 ile zayıf bir olasılık olarak görüldüğünü söyledi.

Analistler, Avrupa Komisyonu'nun, dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde büyümenin bu yıl muhtemelen beklenenden daha güçlü olacağını, enflasyonun ise en son yapılan tahminlerden daha düşük gerçekleşeceğini bildirdiğini hatırlatarak, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika ile Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) teknoloji şirketlerini desteklemek üzere toplam 3 milyar 750 milyon avroluk fon kurmasının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme verileri de takip edilecek. İlk açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisinin 2022'nin 4. çeyreğinde yıllık yüzde 1,9 büyüdüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan İngiltere'de açıklanan verilere göre işsizlik oranı aralıkta yüzde 3,7 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.