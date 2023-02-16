Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artarak 466,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,80 yükselerek 15.630 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 8.039 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 artışla 7.359 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 primle 9.347 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 27.715 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1,0690'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0710'dan işlem görüyor.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

İngiltere'de yıllık enflasyonun arka arkaya 3'ücü ayında da yavaşlamasını sürdürerek ocakta yüzde 10,1 olduğunu anımsatan analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz artırımına gidebileceği endişelerinin de azaldığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını bildirdi.