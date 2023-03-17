Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,82 artarak 445,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 15.111 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 yükselişle 7.474 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 artışla 7.080 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 primle 8.952 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 26.148 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 1,0670 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarırken, bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek seviyelerde kalacağının tahmin edildiği ve piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle kararların veri odaklı alınmaya devam edileceği bildirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankacılık krizine ilişkin sorulara, finansal istikrarı korumak için ellerinde önemli araçlar bulunduğu ve gerekmesi halinde bunları kullanmaktan çekinmeyecekleri şeklinde cevap verdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.